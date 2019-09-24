В Краматорске 5 членов НВФ «ДНР» сдались в полицию

В Краматорске 5 членов НВФ «ДНР» сдались в полицию

24.09.19 18:15dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В полицию Краматорска (Донецкая обл.) с начала сентября сдались 5 членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Так, один из них  местный житель 1987 года рождения. Мужчина рассказал, что в июне 2014 года, поддавшись пропаганде, находился в рядах «служащих» НВФ «ДНР». «Краматорчанин незаконно осуществлял контрольно-пропускной режим в захваченном в то время здании исполкома города Краматорск. В обязанности мужчины входила проверка документов всех лиц, которые намеревались пройти в здание, сопровождение отдельных лиц, а также поддержка "общественного порядка" на прилегающей территории и в помещении исполкома. Как и для многих других, вознаграждением за такую ​​"службу" были продукты питания и деньги», – говорится в сообщении.

По информации полиции, по аналогичным мотивам еще четверо местных жителей вступили в состав НВФ «ДНР». «Однако наемники надолго не задержались "на службе". Мужчины решили сообщить о своей незаконной деятельности в 2014 году в полицию», – уточняется в сообщении.

Правоохранители проверяют их на причастность к совершению тяжких преступлений во время пребывания в НВФ.

Всего с начала года в отношении 38 краматорчан возбуждены уголовные производства за участие в НВФ «ДНР». «Большинство из них сообщили в полицию о своем прошлом участии в бандформировании добровольно», – отмечается в сообщении.

В полиции напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Как сообщалось ранее, с августа 2015 года и по настоящее время, украинским властям добровольно сдались 383 члена НВФ из «ДНР» и «ЛНР». В том числе, 128 человек в прошлом году и 16 человек с начала 2019 года.

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