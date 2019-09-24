В Краматорске 5 членов НВФ «ДНР» сдались в полицию

В полицию Краматорска (Донецкая обл.) с начала сентября сдались 5 членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Так, один из них – местный житель 1987 года рождения. Мужчина рассказал, что в июне 2014 года, поддавшись пропаганде, находился в рядах «служащих» НВФ «ДНР». «Краматорчанин незаконно осуществлял контрольно-пропускной режим в захваченном в то время здании исполкома города Краматорск. В обязанности мужчины входила проверка документов всех лиц, которые намеревались пройти в здание, сопровождение отдельных лиц, а также поддержка "общественного порядка" на прилегающей территории и в помещении исполкома. Как и для многих других, вознаграждением за такую ​​"службу" были продукты питания и деньги», – говорится в сообщении.

По информации полиции, по аналогичным мотивам еще четверо местных жителей вступили в состав НВФ «ДНР». «Однако наемники надолго не задержались "на службе". Мужчины решили сообщить о своей незаконной деятельности в 2014 году в полицию», – уточняется в сообщении.

Правоохранители проверяют их на причастность к совершению тяжких преступлений во время пребывания в НВФ.

Всего с начала года в отношении 38 краматорчан возбуждены уголовные производства за участие в НВФ «ДНР». «Большинство из них сообщили в полицию о своем прошлом участии в бандформировании добровольно», – отмечается в сообщении.

В полиции напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Как сообщалось ранее, с августа 2015 года и по настоящее время, украинским властям добровольно сдались 383 члена НВФ из «ДНР» и «ЛНР». В том числе, 128 человек в прошлом году и 16 человек с начала 2019 года.

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