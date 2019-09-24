Глава Национальной полиции Сергей Князев подал в отставку

Руководитель национальной полиции Сергей Князев заявил, что подал заявление об отставке со своей должности. Об этом он сказал сегодня, 24 сентября, на брифинге, пишет «Сегодня.ua».
«Я очень люблю свою работу, полностью отдавал себя ей. Это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об освобождении меня с должности. Я благодарю весь коллектив Национальной полиции, который работал, работает и будет работать в продолжении реформы (полиции, – прим.) – стратегия нами запланирована на долгие годы», – сказал он.
Напомним, что 12 сентября, в соответствии с приказом министра внутренних дел, из рядов Национальной полиции уволен первый заместитель председателя НПУ – руководитель криминальной полиции генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, заместитель председателя – начальник Главного следственного управления генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель председателя – начальник Департамента защиты экономики генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец.
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