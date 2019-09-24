Глава Национальной полиции Сергей Князев подал в отставку

Руководитель национальной полиции Сергей Князев заявил, что подал заявление об отставке со своей должности. Об этом он сказал сегодня, 24 сентября, на брифинге, пишет « Сегодня.ua ».

« Я очень люблю свою работу, полностью отдавал себя ей. Это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об освобождении меня с должности. Я благодарю весь коллектив Национальной полиции, который работал, работает и будет работать в продолжении реформы (полиции, – прим.) – стратегия нами запланирована на долгие годы » , – сказал он.

Напомним, что 12 сентября, в соответствии с приказом министра внутренних дел, из рядов Национальной полиции уволен первый заместитель председателя НПУ – руководитель криминальной полиции генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, заместитель председателя – начальник Главного следственного управления генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель председателя – начальник Департамента защиты экономики генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец.