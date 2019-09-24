Трасса «Мариуполь – Запорожье» почти отремонтирована, – премьер-министр (Фото)

Трасса «Мариуполь – Запорожье» почти отремонтирована. Все основные ремонтные работы должны закончить 1 октября. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
«Менее чем за три месяца мы сделали то, что никто не мог сделать 3 года до этого. Отремонтировать 208 км дороги за 3 месяца – реально. Наша "дорога жизни" яркий пример. Остаются "косметические" мелочи, которые точно завершим до нашего Форума Re:Think Invest in Ukraine в Мариуполе 29 октября», – написал он.
Гончарук напомнил, что реконструкция трассы была начата 25 июля. «Мораль истории такова: сделать украинскую дорогу качественно и быстро возможно. И так будет с каждой трассой!», – заверил премьер-министр.
Как сообщалось ранее, заканчивается ремонт трассы «Запорожье – Мариуполь». Две компании на этой трассе работают круглосуточно.
Напомним, Мариуполь готовится к инвестиционному форуму по Донбассу, который планировалось провести 18 октября.
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