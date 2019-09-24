Отработка в Мирнограде: Выявлено шесть наркопреступлений, задержан подозреваемый в краже

Во время однодневной профилактической операции в Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) полицейские задокументировали 6 наркопреступлений. Кроме того, задержан и взят под стражу злоумышленника, который находился в розыске за имущественное преступление. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Покровского райотдела Национальной полиции.

«По приказу командующего Объединенных сил в Мирнограде правоохранители провели оперативно-профилактическую отработку. Цель спецмероприятий – стабилизация оперативной обстановки, обеспечение безопасности граждан. В пеших и автопатрулях было задействовано около 140 сотрудников Национальной полиции Украины из состава ООС и областного главка полиции», – говорится в сообщении.

Полицейские провели обыски в рамках уголовных производств по двум фактам незаконного наркооборота.

У 43-летнего подозреваемого в сбыте наркотиков (ст.307 Уголовного кодекса Украины) изъято несколько видов запрещенных веществ: расфасованную марихуану, белый порошок, происхождение которого устанавливается, и прекурсоры. А 33-летний местный житель уличен в выращивании наркосырья, ликвидирован посев конопли (ст. 310 УК).

Всего в течение суток правоохранители пресекли шесть наркопреступлений. Так, наряд полиции остановил автомобиль под управлением 22-летнего мужчины. У водителя изъяты спецсредства, которые он хранил незаконно, и устройство для употребления наркотиков. А у пешехода полицейские обнаружили амфетамин, который он прятал в головном уборе.

Во время мероприятий полицейские задержали мужчину, который скрывался от наказания за кражу. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

По месту жительства проверены бывшие участники незаконных вооруженных формирований (НВФ). Информатор НВФ сейчас уже отбыл наказание. А другой пособник сам сдался правоохранителям и по решению суда был освобожден от уголовной ответственности. Оба сейчас опасности для граждан не представляют.

Также полиция выявила факты торговли спиртными напитками без лицензии, безакцизную торговлю табачными изделиями, нелегальные пункты приема металлолома.

Всего за нарушения административного законодательства составлено 26 протоколов.