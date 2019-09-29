Караоке на колесах: Переселенец сделал такси, где пассажиры могут петь

В Виннице таксист-переселенец Андрей Турко устроил в машине караоке. Пассажирам предлагает микрофон и песню на выбор. Стоимость услуги от этого не меняется. Таким образом, говорит, хочет поднять настроение и себе, и клиентам.

Сюда Андрей переехал из Луганской области вместе с женой и четырьмя детьми в 2014 году. Там он имел собственный бизнес. «Там, где мы жили, у нас было и жилье – несколько квартир, и все остальное. Мы практически ничего не вывезли. Эта такая судьба, которую я бы никому не пожелал», – говорит он.

Сейчас Андрею 41 год. У него нет музыкального образования. В Виннице таксует, создает эскизы для вышиванок. По его словам, профессия таксист – это призвание. Сделать из автомобиля караоке решил полтора месяца назад, когда к нему села девушка без настроения. «Я немного себе подпевал, смотрю, она началась улыбаться. И мне захотелось ей поднять настроение и я начал уже в полный голос пень и она позитивно среагировала. Ей понравилось, она еще что-то попросила спеть», – рассказал он.

По словам переселенца, именно забывчивость младшего сына во второй раз заставила его задуматься о караоке-такси. «Лежал детский микрофон, я предложил девушкам попеть. Они согласились. Видимо, было не понятно, что там ничего не подсоединено, я просто включил фонограмму, и они так хорошо пели. И это было действительно классно», – вспоминает Андрей.

Тогда в авто Андрей поставил микшерный пульт. К нему присоединил микрофон. Пассажирам на выбор предлагает песни – в его плейлисте их сотни тысяч. Он покупает песни через специальное приложение. Ролики с поющими пассажирами Андрей загружает на youtube-канале. Перед этим спрашивает у них разрешение. «Бывало такое, что не каждый день можно найти человека, готового спеть. Или такого, кого можно разместить на канале. Я не хочу выкладывать кого-то, кто будет выглядеть амбивалентно», – рассказал таксист.

Каждого пассажира Андрей просит пристегнуться. Сам микрофон в руки не берет, только подпевает.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Винницкой области Татьяны Плахотнюк, такие поездки правил дорожного движения не нарушают. «Микрофон, который цепляется непосредственно уже за ухом, не является нарушением правил дорожного движения. Поэтому в этом случае водитель ничего не нарушает. Единственный нюанс, чтобы он пристегивался ремнем безопасности», – объяснила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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