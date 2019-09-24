В Донецкой области сократился уровень безработицы

В Донецкой области количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, на конец августа 2019 года составило 10,3 тыс. человек, что на 1,6% меньше, чем на конец июля 2019 года, и на 15,1% меньше, чем на конец августа 2018 года*. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, согласно статистическим данным, из общего количества безработных:

64,2% составили женщины;

28,4% – молодежь в возрасте до 35 лет.

Кроме того, на конец августа 2019 года работодателями в областную службу занятости было заявлено 4,5 тыс. вакансий, что на 30% больше, чем на конец июля 2019 года, и на 83,9% больше, чем на конец августа 2018 года.

На одну вакансию в конце августа 2019 года претендовали 2 безработных против 5 человек на конец августа 2018 года.

«При содействии государственной службы занятости в январе–августе 2019 года было трудоустроено 10,5 тыс. человек, или 36,1% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде (в январе–августе 2018 года – 10,9 тыс. человек, или 33,3%)», – сообщили в службе статистики.

В августе 2019 года были трудоустроены 1,2 тыс. человек, или 9,8%, против 9,7% в июле 2019 года и 9,6% – в августе 2018 года.

Также, пособие по безработице на конец августа этого года получали 78,2% зарегистрированных безработных. Средний размер пособия по безработице в августе 2019 года составил 3 тыс. 619 грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.