«Оптимист»: В Мариуполе создают очередной мурал (Фото)

Скоро в Мариуполе (Донецкая обл.) появится новый мурал под названием «Оптимист». По состоянию на сегодня, 24 сентября, осталось всего несколько штрихов до завершения рисунка. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Это подарок ко Дню города (28 сентября) от художника Александра Писарчука. Мурал располагается на фасаде дома по адресу проспект Мира, 60 около Театрального сквера. Его площадь – 160 м².

«Цель создания мурала – показать мариупольцам юношу "с головой в облаках". Образ мечтателя, фантазера. Человека со светлыми мыслями, который может, глядя на повседневную жизнь, находить в каждом дне что-то прекрасное. Чтобы каждый взрослый смог вернуть свой юношеский запал, а подростки верили в себя и свои силы», – объяснил художник.

Всего на создание рисунка было потрачено порядка 150 баллончиков с краской.

В пресс-службе отмечают, что стрит-арт работы мариупольского художника украшают стены не только Мариуполя. Их также можно найти в Одессе и Днепре.

Напомним, за последние несколько лет Мариуполь украсили десятки муралов – как не очень больших, так и огромных. Преимущественно, муралы и надписи на фасадах зданий посвящены социальным вопросам и отражают текущую реальность.

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