Цены на Донетчине: Фрукты и овощи – подешевели, но яйца подорожали почти на треть

В Донецкой области в августе этого года цены на потребительские товары выросли по сравнению с июлем 2019 года на 0,1%, а по сравнению с декабрем 2018 года – на 4,5%*. В годовом измерении, то есть в августе 2019 года по сравнению с августом предыдущего года, уровень инфляции составил 12,8%, в январе–августе 2019 года по сравнению с январем–августом 2018 года – 12,1%. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, в течение августа этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. Подешевели под влиянием сезонного фактора овощи – на 5,0% и фрукты – на 8,2%. Зафиксировано также снижение цен на подсолнечное масло – на 0,3%, рис – на 0,4%, сахар – на 1,2%.

Повысились в августе по сравнению с июлем 2019 года цены на:

молоко – на 0,4%;

рыбу и продукты из рыбы – на 0,7%;

мясо и мясопродукты – на 0,8%;

масло – на 1,5%;

хлеб – на 2%;

яйца – на 30,8%.

Кроме того, с начала года выросли цены на:

кисломолочную продукцию – на 2,4%;

масло – на 2,6%;

кофе – на 2,7%;

чай – на 2,9%;

макаронные изделия – также на 2,9%;

овощи – на 4,2%;

мясо и мясопродукты – на 4,7%;

рыбу и продукты из рыбы – на 5,4%;

хлеб – на 6,8%;

сахар – на 7,8%;

фрукты – на 28,3%.

В то же время, подешевели в августе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года яйца – на 19,4%, рис – на 2,7%, молоко – на 1,6%, подсолнечное масло – на 0,8%.

Согласно статистическим данным, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в августе 2019 года стали ниже, чем в декабре 2018 года, в среднем на 1,2%. Природный газ для населения дешевел 4 месяца подряд, начиная с мая, и его цена в августе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года была ниже на 22,1%. Оставались без изменений тарифы на электроэнергию.

Вместе с тем, водоснабжение подорожало с начала года на 1,9%, содержание домов и придомовых территорий – на 3,8%, канализация – на 4,4%, горячая вода, отопление – на 17,4%.

«Подешевели в августе 2019 года по сравнению с декабрем предыдущего года горюче-смазочные материалы – на 8,2%. В то же время услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали на 11,6%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 27,9%. На 8,6% выросли по сравнению с декабрем 2018 года средние цены и тарифы в сфере связи», – сказано в сообщении.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.