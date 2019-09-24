В Донецкой области жители ряда громад намерены перейти на индивидуальное отопление

В Донецкой области наблюдается тенденция в отношении невыполнения требований закона Украины о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 сентября, на заседании коллегии ДонОГА сообщил директор Департамента ЖКХ в Донецкой облгосадминистрации Александр Баранник.

«Законом предусматривалось до 2 августа 2018 года стопроцентное оснащение коммерческими приборами учета тепловой энергии. Однако на сегодня среднеобластной уровень обеспечения приборами учета составляет 59,5%. За срок с июня, мы сумели установить всего 7,5 % счетчиков. Условия закона выполнены только в Угледаре, Марьинском районе, Ясиноватском районе и Николаевской городской объединенной громаде. Остальные населенные пункты условия закона не выполнили. Но, стоит отметить, что более 75% выполнено в Мариуполе, Краматорске, Бахмуте и Ильинской ОТГ. От 40% до 70 % в городах: Доброполье, Дружковка, Мирноград, Покровск и в Славянском районе. Наименьший уровень в Константиновке – 2,4%, соледарская ОТГ – 8,7%, Волновахский район – 14%, Торецк – 18,1%. Не установлено ни единого прибора учета в Мангушском районе и Северской ОТГ. Проводятся работы по установке приборов только в Бахмуте», – сообщил директор Департамента ЖКХ в Донецкой облгосадминистрации.

По его словам, с июля следующего года за невыполнение закона планируются штрафы. Поэтому в Донецкой ОГА настаивают, чтобы до конца года приборами должны быть оснащены 100 % жилого фонда.

При этом присутствующий на коллегии руководитель Мангушского района заявил, что до июля 2020 года в районе планируют перейти на индивидуальное отопление. В ближайшее время он пообещал предоставить обоснования этого решения жителей района.

Аналогичное решение принято и в Северской объединенной территориальной громаде. По словам ее главы, у 50% абонентов в ОТГ будут установлены коммерческие приборы, а 50% абонентов перейдут на индивидуальное отопление. Уже получены заявления от жителей на отключение от центрального отопления. При этом средства из местных бюджетов для этой цели у Северской громады предусмотрены только для льготных категорий, остальные жители будут обустраивать индивидуальное отопление за собственные средства.