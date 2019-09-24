Школьников и студентов Донбасса зовут поучаствовать в конкурсе от ПРООН. Дедлайн – 4 октября

Программа развития ООН (ПРООН) в Украине проводит конкурс для школьников и студентов из Донецкой и Луганской областей. Можно выиграть путешествие в Киев на День ООН. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщается на странице организации в Facebook.

«День ООН уже скоро, ты можешь отпраздновать его вместе с нами! Программа ООН по восстановлению и развитию мира приглашает тебя в Киев отпраздновать 74-й день рождения Организации объединенных наций, посетить экскурсию по представительству ООН в Украине и прослушать серию интересных лекций от лидеров общественного мнения о том, что ждет Украину и мир в будущем», – говорится в сообщении.

Так, если тебе 14-18 лет и ты учишься в школе, колледже или университете Донецкой или Луганской области, нужно написать и прислать произведение (до 20 тыс. символов с пробелами) об одной из 17 Целей устойчивого развития: http://bit.ly/ 2mnm8cu

17 участников/участниц конкурса, которые напишут лучше эссе, пригласят в Киев 23-25 ​​октября.

Заполнить онлайн-форму и прислать свое произведение нужно до 4 октября по этой ссылке: https://forms.gle/sZmrLrBnFpHXZLjV7

Также ПРООН покрывает расходы, связанные с проездом в Киев, проживанием и питанием участников во время визита.