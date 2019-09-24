Проект «Стена»: На Луганщине в зоне обустройства госграницы могут быть разрушены 200 памятников архитектуры

В Луганской области в зоне обустройства государственной границы Украины по проекту «Стена» археологи насчитали около 200 памятников архитектуры, которые могут быть разрушены в результате проведения инженерно-технических работ. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил глава Всеукраинской общественной организации «Спілка археологів України» («Союз археологов Украины») Яков Гершкович во время совещания по проблемам сохранения культурного наследия во время проведения работ по инженерно-техническому обустройству государственной границы Украины, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Мы обсуждаем ситуацию, касающуюся именно проекта "Стена": укрепления должны быть построены, но наследие надо сохранить», – сказал он.

В совещании участвовали заместитель председателя ЛугОВГА Екатерина Безгинская, специалисты профильных структурных подразделений Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской облгосадминистраций, Госпогранслужбы Украины и Института археологии НАНУ. «Специалисты акцентировали, что, кроме недавно обнаруженных, в зону проведения работ попадают отдельные памятники, которые уже имеют соответствующий юридический статус, поэтому охраняются международным правом. Согласно действующему законодательству, заказчик строительства должен финансировать и проведение работ по археологическому обследованию на таких объектах. Однако сегодня финансирование отсутствует», – рассказали в пресс-службе.

По итогам обсуждения вопросов Безгинская предложила участникам совещания согласовать проект Плана мероприятий по сохранению культурного наследия, расположенного в зоне инженерно-технического обустройства российско-украинской границы, который позволит обеспечить надлежащее финансирование проведения археологических разведок, исследования отдельных объектов и минимизировать репутационные риски, связанные с нарушением действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Луганской и Харьковской областях начались активные комплексные работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы.

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