Трамп пояснил, почему будет тормозить помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет тормозить финансовую помощь Украине, пока Европа не начнет вкладывать в нашу страну больше. Об этом он заявил по прибытии на Генассамблею ООН, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNS News.

«Эти средства были выплачены», – сказал Трамп, отвечая на вопрос, почему он приказал приостановить выплату военной помощи Украине.

«Они были полностью оплачены, но моя претензия всегда заключалась в следующем - и я снова буду приостанавливать и приостанавливать до тех пор, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в Украину, потому что они этого не делают. Только Соединенные Штаты. Мы вкладываем большую часть денег», – заявил президент США.

«И я спрашиваю, почему так? Я настаиваю на том, чтобы Европа также вкладывала деньги в Украину», – отметил он.

«Я хочу, чтобы Германия, и я хочу, чтобы Франция, и я хочу, чтобы Европейский Союз вкладывали деньги», – сказал Трамп.

Издание отмечает, что с 2014 года ЕС и европейские финансовые учреждения мобилизовали на помощь Украине пакет грантов и займов на сумму более 15 млрд евро для поддержки процесса реформ.