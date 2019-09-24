Муниципальная няня: Стало известно, сколько уже назначили компенсаций

В Украине компенсацию расходов молодым семьям на няню по программе «Муниципальная няня», который призван оказать дополнительную помощь при рождении ребенка, уже назначили около 2,5 тыс. гражданам, подавшим соответствующие заявки на участие в программе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины, сегодня, 24 сентября, передает «УНН».

Так, по данным ведомства, с начала 2019 года в местные структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения обратились за назначением компенсации услуги «муниципальная няня» и подали заявление и соответствующие документы 2 832 человека.

Сейчас уже назначена компенсация услуги по уходу «муниципальная няня» 2 443 лицам.

При этом в пресс-службе Минсоцполитики уточнили, что больше всего обращений по компенсации услуги по уходу «муниципальная няня» зарегистрировано в Ровенской области – 316 человек, Львовской области – 279 человек, Киеве – 240 человек, Киевской области – 161 человек, Полтавской области – 139 человек.

Ранее сообщалось, что на данный момент за услугу «муниципальной няни» по уходу за ребенком до трех лет государство может компенсировать семье 1 626 грн в месяц.

Напомним, в этом году в Государственном бюджете предусмотрено 500 млн грн на компенсацию услуг няни.

Как сообщалось ранее, механизм такой компенсации очень простой – родители должны трудоустроить няню официально. Также «муниципальной няней» могут быть бабушка или дедушка ребенка, но при одном условии.

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