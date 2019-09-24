На Донетчине предприятия задолжали работникам около 500 млн грн

На Донетчине в январе–июле 2019 года средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций составила 11 тыс. 415 грн*. По сравнению с январем–июлем 2018 года показатель вырос на 22,2%. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, согласно данным ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, за этот период повысилась на 9,1%.

«В июле 2019 года средняя зарплата составила 12 010 грн, что, по сравнению с предыдущим месяцем, номинально меньше на 3,8%, по сравнению с июлем 2018 года – больше на 23%. Реальная зарплата в июле по сравнению с июнем 2019 года снизилась на 3,7%, по сравнению с июлем 2018 года – повысилась на 9,2%», – говорится в сообщении.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 августа 2019 года составила в области 539 млн грн. В течение июля долги уменьшились на 6,3% (на 36,4 млн грн), по сравнению с 1 января 2019 года – увеличились на 71,7 млн грн, или на 15,3%.

Невыплаченная зарплата эквивалентна 12,2% фонда оплаты труда, начисленного за июль. «Долги по зарплате на экономически активных предприятиях на 1 августа 2019 года составили 488,4 млн грн, или 90,6% всей задолженности. Это на 6,8% меньше, чем на 1 июля, и на 19,3% больше, чем было на начало 2019 года», – добавили в облстате.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.