Донецкая область задолжала за газ более 4,5 миллиарда гривен

В Донецкой области на 1 сентября 2019 года долг за потребленный природный газ составлял более 4,5 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 сентября, на заседании коллегии ДонОГА сообщил директор Департамента ЖКХ в Донецкой облгосадминистрации Александр Баранник.

«По состоянию на 1 сентября текущего года долг за потребленный природные газ составлял 4 млрд 566, 2 млн грн. В том числе штрафные санкции составили 309 млн, грн», – сообщил директор Департамента ЖКХ в Донецкой облгосадминистрации.

По его словам, уровень расчетов в 2019 году составляет 61,2%.

Наибольшими должниками являются такие предприятия, как «Донецктеплокоммунэнерго» (2 млрд 685,5 млн грн) и «Мариупольтеплокоммунэнерго» (1 млрд 126,6 млн грн).