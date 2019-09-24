Жилищные субсидии: Почему в Украине сократят расходы на выплаты в 2020 году

В Украине проект госбюджета на 2020 год предусматривает расходы на субсидии в размере 47,63 млрд грн. Это на 13,56% меньше того, что было выделено на субсидии в текущем году (55,1 млрд грн). Как пояснила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: «за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам». Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко критически оценил аргументацию Минсоцполитики, передает «Слово і Діло».

По его словам, в Украине обычно с ростом «минималки» растут и цены на продукты, товары и услуги. «Повышение минималки в Украине часто происходит необоснованно. Рост зарплаты должен сопровождаться ростом производительности труда. У нас этого нет. Власть просто решает бюджетные проблемы. В результате, повышение минималки приводит к росту цен на продукты, товары первой необходимости. Инфляционный всплеск съедает повышение», – разъяснил Дяченко.

Он отметил, что такой подход не решает вопрос, а создает дополнительные проблемы прежде всего малому бизнесу, у которого налоги привязаны к минимальной зарплате. При этом, эксперт уточнил, что не стоит воспринимать сокращение субсидий как способ отсеять часть людей.

На его взгляд, в большей степени расчет новой власти на то, что цена на газ будет снижена. Однако эксперт указал, что, учитывая последний обстрел завода в Саудовской Аравии, в результате чего цена нефти подскочила, сложно делать прогнозы.

Энергетик отметил, что сейчас сокращение расходов на субсидии возможно разве что за счет снижения тарифов на услуги ЖКХ.

«В целом экономические обоснования для этого есть. Себестоимость вообще 30-40 долл. В Европе цены на газ снижаются, рынок насыщается. На зиму в Европе и в Украине сделаны значительные запасы газа в связи с вероятными перебоями в поставках топлива из России», – объяснил Дяченко.

Он добавил, что избыток ресурса приводит к снижению цен. «В таких условиях уже не сработают отговорки про импортный паритет наших добывающих компаний, которые еще в 2016 году уверяли, что смогут обеспечить страну собственной добычей, если им увеличат финансирование. Тем более, в итоге они просто всю сверхприбыль выводят в оффшоры», – подытожил Сергей Дяченко.