Новый Порядок пересечения линии разграничения: Когда дети могут ехать по свидетельству о рождении

В Украине с 29 октября вступает в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», который был утвержден Постановлением Кабинета министров № 815 от 17 июля 2019 года.

Наиболее спорный момент касается пересечения линии разграничения детей до 14-16 лет. На данный момент (до вступления в силу нового Порядка) они могут проезжать по украинскому свидетельству о рождении. С 29 октября именно по данному моменту внесены коррективы.

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) уже вывесили объявления, которые и вызвали ажиотаж. В них указано, что с 29 октября пропуск через линию разграничения «по свидетельству о рождении граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляться не будет». Но главная неточность данного объявления (кроме грамматических ошибок) – судя по нему, детей по свидетельству о рождении не будут пропускать в оба направления. А это не так.

Фото: соцсети

Надо учесть, что, во-первых, в Порядке отражены положения по пересечению линии разграничения, касающиеся исключительно украинских КПВВ. Во-вторых, есть разделение – на правила въезда на неподконтрольную территорию и на правила выезда с нее, и эти правила немного отличаются.

Для взрослых граждан Украины перечень документов, по которым можно пересечь линию разграничения, остается прежним:

паспорт гражданина Украины;

или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт);

или временное удостоверение гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу.

Что касается детей до 16 лет, то согласно нового Порядка, с 29 октября по свидетельству о рождении уже не будут пропускать – только в направлении неподконтрольной территории. Но в Порядке об этом четко не сказано.

Итак, в новом Порядке относительно въезда на неподконтрольную территорию, в частности, говорится, что через КПВВ могут въехать «граждане Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, – при условии предъявления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, или временного удостоверения гражданина Украины…».

Паспорт гражданина Украины можно получить с 14-ти лет. Соответственно, для детей до 14 лет остается вариант – загранпаспорт.

Выехать с неподконтрольной территории подростки возрастом 14-16 лет могут, как и прежде, по обычным документам (о свидетельстве о рождении см. далее):

паспорт гражданина Украины;

или паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

или временное удостоверение гражданина Украины.

Скриншот нового Порядка.

Но многие дети до 14-ти лет, проживающие сейчас на неподконтрольной территории, не имеют украинского загранпаспорта (паспорт гражданина Украины они не могут иметь до 14 лет). Также в «ЛНР» и «ДНР» не все дети 14-16 лет имеют внутренний паспорт гражданина Украины (соответственно, нет и загранпаспорта). Непосредственно в «республиках» официально оформить такие документы невозможно.

Но если ребенку до 16-ти лет (и людям старше) нужно выехать с неподконтрольной территории без паспорта гражданина Украины или загранпаспорта, то для этого в новом Порядке предусмотрен пункт о свидетельстве о рождении. «Выезд с временно оккупированных территорий Украины осуществляется через контрольные пункты… гражданами Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины вследствие постоянного проживания на временно оккупированных территориях или у которых отсутствует паспорт гражданина Украины в связи с потерей / похищением, – при предъявлении свидетельства о рождении или любого другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающий гражданство Украины», – говорится в новом Порядке.

Скриншот нового Порядка.

В принципе, это правило сохранилось со старого Порядка. И по нынешний день с неподконтрольной территории на подконтрольную можно переехать, грубо говоря, и вообще без документов, удостоверяющих личность. Просто такой человек должен пройти определенную процедуру идентификации в СБУ и иных органах, а потом получить украинские документы.

Как сообщалось ранее, Кабмин принял новый в новый Порядок пересечения линии разграничения, который начнет действовать с 29 октября 2019 года. В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

Также, согласно Порядка, дети, которые не достигли 14-летнего возраста, смогут проезжать через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на неподконтрольную территорию только по загранпаспорту или справке о том, что документы на получение загранпаспорта поданы. Выезжать с неподконтрольной территории они смогут и по свидетельству о рождении в случае, если они не успели оформить загранпаспорт. С 14 лет линию разграничения в оба направления можно пересекать, в том числе, по внутреннему паспорту гражданина Украины.

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