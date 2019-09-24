В Краматорске очередь в детские сады сократилась втрое

В Краматорске (Донецкая обл.) очередь в детские сады сократилась в 3 раза. Это связано, в первую очередь, со снижением рождаемости. Об этом сегодня, 24 сентября, на аппаратном совещании Краматорского городского совета сообщила начальник управления образования Марина Мозолева.

По ее словам, в этом учебном году в детские сады Краматорска пошли 5 367 детей дошкольного возраста, хотя планировалось 5 520 дошкольников. Очередь теперь составляет 111 детей, и снизилась в три раза (в прошлом году было 360).

«Мы проанализировали то, каким будет следующий учебный год в школах и пришли к выводу, что мы снова набираем примерно 72 полноценных первых класса, как и в этом году и прошлом», – рассказала Мозолева.

Также на аппаратном совещании сообщили о том, что в школах и детсадах города обещают дать тепло с началом отопительного сезона.

Источники: пресс-служба Краматорского городского совета, Восточный проект