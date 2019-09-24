Квартплата: Где самый высокий и самый низкий тариф в Донецкой области

В Донецкой области максимальный тариф на услуги содержания домов, сооружений и придомовой территории установлен одним из предприятий в Волновахском районе – 4,49 грн за кв. м, а минимальный – коммунальным предприятием в Славянском районе (0,28 грн за м кв). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 сентября, на заседании коллегии ДонОГА сообщил директор Департамента ЖКХ в Донецкой облгосадминистрации Александр Баранник.

«Что касается тарифов на услуги содержания домов и сооружений и придомовой территории, уровень компенсации себестоимости действующими тарифами за первое полугодие для населения составляет 98,1 %. Финансовый результат – прибыль в размере 10 млн грн», – сказал Баранник.

Он также выделили, что максимальный по области тариф установлен одним из предприятий в Волновахском районе – 4,49 грн за кв. м (уровень компенсации 79%), минимальный тариф установлен в одном из КПП Славянском районе (0,28 грн за м кв).

Директор Департамента ЖКХ в Донецкой облгосадминистрации также напомнил, что на сегодня на местах активно создаются управляющие компании и ОСББ. «С момента вступления в силу Закона Украины о жилищно-коммунальных услугах, то есть с 1 мая 2019 года, введена новая услуга - управление многоквартирным домом, а понятие "услуги по содержанию дома, сооружений и придомовых территорий" не предусмотрено», – сказал он.

Баранник также уточнил, что устанавливаемые на местах тарифы, согласно действующему законодательству должны быть экономически обоснованными, и не могут быть меньше экономически обоснованных затрат на их производство.