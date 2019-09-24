Министр обороны рассказал, кто мешает армии перейти на новую систему питания

Министерство обороны переходит на новую систему питания, и этот процесс будет продолжаться. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «BBC-Украина».

«Кстати, в 2015-2016 годах было чрезвычайное сопротивление этому, нам пытались доказать, что этого не надо делать, что будет хуже. Но система доказала, что она имеет смысл. Каждый раз, когда я езжу по частям, я спрашиваю у командиров бригад, поваров и просто солдат, нравится ли им каталог, я до сих пор не услышал ни одного плохого слова по новой системе», – сказал Загороднюк.

Он также ответил на вопрос, кто препятствует внедрению новой системы. «Кто мешает? Мы считаем, что за этим могут стоять организации, которые, возможно, теряют контракты. То есть те, кто поставлял по старой системе, пытаются остановить эту реформу. Но мы будем ее проводить всеми возможными путями. Потому что военнослужащие – за нее», – пояснил министр.

По его словам, он абсолютно готов отстаивать внедрение новой системы питанию армии в судах.

Ранее сообщалось, что судья Окружного административного суда Киева Алена Мазур оставила в силе решение суда, которым приостановлено действие приказа Минобороны о переходе на новую систему питания.