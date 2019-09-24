В Донецкой области население должно за услуги ЖКХ почти два миллиарда

В Донецкой области, на 1 сентября текущего года, задолженность населения за услуги ЖКХ составляют 1 млрд 971 млн 100 тыс. грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 сентября, на заседании коллегии ДонОГА сообщил директор Департамента ЖКХ в Донецкой облгосадминистрации Александр Баранник.

«Финансовое состояние предприятий жилищно-коммунальной сферы зависит от состояния расчетов потребителями за предоставленные услуги. По состоянию на 1 сентября общая сумма дебиторской задолженности составила 3,1 млрд грн. Наибольшие долги за предоставленные коммунальные услуги считаются за населением, их сумма – 2 млрд грн», – сказал Александр Баранник.

При этом он отметил, что дебиторская задолженность населения за восемь месяцев текущего года сократилась на 255,3 млн грн, или на 11,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года (тогда был, наоборот, рост 19,7 млн).

По словам Баранника, уровень оплаты населением за предоставленные услуги ЖКХ в текущем году составил 100,5%.

Он уточнил, что по состоянию на 1 сентября текущего года задолженность населения составляет 1 млрд 971 млн 100 тыс. грн, в том числе по видам услуг:

за поставку тепловой энергии – 1 млрд 255 млн 900 тыс. грн;

централизованного водоснабжения и водоотведения – 361 млн 600 тыс. грн.

По управлению многоквартирными домами – 353 млн грн.

Баранник рассказал, что наиболее низкий уровень расчетов имеют такие города: Авдеевка, Константиновка, Новогродовка, Торецк. Районы: Бахмутский, Ясиноватский, Мангушский, Добропольский, Великоновоселковский, а также ОТГ: Андреевская, Северская, Соледарская.