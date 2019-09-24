Нельзя терять время: Хуг сделал прогноз о наступлении мира на Донбассе

Бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг озвучил свой прогноз относительно наступления мира на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. Свое мнение он выразил в интервью «Голосу Америки».

Так, по его словам, начинать надо с того, чтобы территории, которые сейчас не под контролем Украины, принадлежали Украине. «С этого должны начинаться разговоры. Да, я считаю возможным, что эти территории вновь окажутся под украинским контролем. Но важно, что пока это не случится, нельзя терять время», – сказал он.

Хуг добавил, что он «убежден, что местные жители верят, что это возможно». «Ведь там растет новое поколение, там есть дети, которым по 5-10 лет, и они не помнят, какова была жизнь до войны. Это дети, которые через 5 лет станут новым поколением. И тогда может зародиться очень отличная атмосфера на тех территориях. Поэтому очень остро и очень важно закончить эту войну. Время сейчас очень важно», – считает экс-замглавы СММ ОБСЕ.

«Я не говорю, что надо спешить, но нужно помнить, что люди, которых коснулся этот конфликт, их война меняет не только физически, но и ментально», – резюмировал Александр Хуг.

Как сообщалось ранее, по мнению Хуга, в Украине появилось окно возможностей, чтобы люди, которых затронула война, могли вернуться к нормальной жизни, и время терять не стоит. Ранее Хуг заявлял, что мира на Донбассе пока что нет, но есть прогресс в переговорном процессе. А по мнению главы ОБСЕ и министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака, для установления мира на Донбассе после смены власти в Украине появились новые возможности.

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