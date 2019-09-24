Полностью разбиты: Жители поселка в Мариуполе жалуются на состояние дорог (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) жители поселка Мирный жалуются на то, что дороги на ул. Уральской и Мурманской полностью разбиты. В сухую погоду местные жители дышат пылью, а в дождь – обходят лужи по соседским клумбам. Чиновники пообещали решить эту проблему еще в прошлом году, однако, результата пока нет.

Так, жители поселка жалуются, что асфальт на дороге давно раскрошился и появились глубокие ямы. Состояние дороги ухудшается даже от проезда легковых автомобилей. Улица – в пыли, а ямы становятся глубже. «Невозможно пройти», – говорит жительница Мирного Татьяна Латышева.

В дождливую погоду ситуация еще хуже. Сразу появляются огромные лужи, которые люди обходят по клумбам. По словам местных жителей, вода стоит «по щиколотку».

А в зимнее время перекресток превращается в каток.

В поселок приезжал председатель Кальмиусской райадминистрации Александр Царек. Ремонт пообещал в ближайшее время. Однако начала работ люди ждут больше года.

«Нам обещали, что когда будет сниматься асфальтовое покрытие с проспекта Металлургов, они сделают дорогу и у нас, потом отписались, что с пр. Металлургов к нам далеко ехать на Мирный, везти эту крошку, и поэтому они сделали другую дорогу, поближе», – рассказала жительница Мирного Татьяна Шевченко.

И так происходило несколько раз. После последнего обращения жители получили документ, согласно которому улица Уральская – отремонтирована. В действительности, по словам жителей, на дороге «положили три заплатки» и все.

По словам чиновника, о своем обещании он помнит. Объясняет, что после реконструкции проспекта Металлургов на поселок Мирный асфальтового покрытия не хватило. Поэтому раньше, чем в следующем году, ждать обновления дороги не стоит.

«В следующем году, с наступлением теплого периода, мы проведем реконструкцию проспекта Металлургов, второй полосы, и крошка с этой дороги будет ложиться на ул. Мурманской. Мы говорим пока об ул. Мурманской. Если хватит крошки на ул. Уральскую, значит будем растягивать дальше», – отметил чиновник.

Источник: ТК «Сигма»