Обеспечить боеготовность: Министр обороны рассказал о результатах курса на устойчивое перемирие на Донбассе

Стабильность на Донбассе могут обеспечить только сильные Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «BBC-Украина».

В частности, он ответил на вопрос, есть ли результат курса на устойчивое перемирие. «Думаю, мы увидим результаты, я на это очень надеюсь. Сейчас ситуация в какие-то дни спокойная, в какие-то дни обостряется, мы не расслабляемся. Мы понимаем, что только присутствие сильных ВС там может обеспечить стабильность. Поэтому мы поддерживаем, конечно, курс правительства, но со своей стороны должны обеспечить боеготовность», – сказал Загороднюк.

Он также рассказал, происходит ли разведения войск на линии соприкосновения. «Разведение началось на тех участках, которые были заявлены, и сейчас мы должны увидеть, что делается с другой стороны. Что касается полного разведения, то было сделано политическое заявление, мы со своей стороны просчитываем все технические, организационные риски. Сейчас это все на стадии планирования», – пояснил министр обороны.

По его словам, со стороны противника также есть какие-то шаги, «но я сейчас не могу сказать, что мы видим абсолютно комфортную ситуацию. Поэтому мы осторожно смотрим, изучаем».

На прямой вопрос, отводят ли НВФ войска и технику, Андрей Загороднюк сказал так: «Я бы сейчас ответил вам на этот вопрос так: когда мы увидим, что оно произошло, то все об этом узнают».