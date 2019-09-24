На Донетчине выросло число нарушений прав жителей на доступ к публичной информации, – Лисянский

В Донецкой области выросло количество нарушений прав жителей на доступ к публичной информации. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на заседании коллегии Донецкой областной военно-гражданской администрации, о чем он написал на своей странице в Facebook.

«Обратил внимание участников коллегии на увеличение количества нарушений прав жителей области на доступ к публичной информации и напомнил про административную ответственность за данные нарушения. Я проинформировал присутствующих о том, что за третий квартал текущего года, сотрудниками представительства Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях были составлены и направлены в местные суды 9 протоколов об административном правонарушении за нарушения ЗУ "Про доступ к публичной информации"», – написал он.

По словам представителя омбудсмена, в завершении выступления он сообщил главе Донецкой области Павлу Кириленко, что «лидерами» в нарушении прав на доступ к публичной информации являются городские советы Волновахи, Украинска, Угледара.