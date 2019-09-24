МИД Германии заверило, что не ставит визы в «паспорта», выданные РФ на неподконтрольном Донбассе

« В Министерстве иностранных дел ФРГ отрицают информацию, приведенную в статье в Bild, о выдаче виз владельцам «паспортов ОРДЛО». Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел ФРГ на запрос Укринформ ».

«Заявление о том, что Федеральное правительство не различает российские паспорта и паспорта для аннексированных районов, не соответствует действительности. Мы не знаем ни одного случая, когда бы в российский паспорт, выданный на основе указов (Путина) уже была проставлена виза», – заверили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что Германия вместе со своими партнерами в Европейском Союзе полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. «Германия осуждает указы президента РФ об упрощении предоставления российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей. Они противоречат духу и целям Минских соглашений и представляют собой нарушение суверенитета Украины», – подчеркнули в МИД ФРГ.

В дипведомстве добавили, что жители украинского происхождения из аннексированных районов могут получить паспорт Украины (биометрический) и ездить в Германию без визы.

А также напомнили, что государства-члены ЕС в Декларации саммита Украина-ЕС 10 июля четко дали понять: «ЕС готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных вопреки Минским договоренностям, в тесной координации со своими международными партнерами».

Германия в настоящее время проводит дискуссии на уровне ЕС относительно унифицированного обращения с паспортами Восточной Украины, сообщили в МИД. Технические детали такой схемы еще требуют выяснения.