В Станице Луганской пиротехники обезвредили 90 взрывоопасных предметов

В Станице Луганской (Луганская обл.) за минувшие сутки, 23 сентября, пиротехники обнаружили и обезвредили 90 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГУ ГСЧС) в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 23 сентября, пиротехническими расчетами ГСНС Украины была проверена местность в пгт. Станица Луганская», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом было обследовано 0,223 га территории области, где обнаружено и изъято 90 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 54 артиллерийских снаряда, 11 минометных мин, 21 граната и 4 единицы инженерных боеприпасов.

В ГСЧС напомнили жителям, что в случае обнаружения взрывоопасного устройства нужно:

немедленно сообщить дежурной службе органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 101);

не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигать его, не допускать к находке других людей;

прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;

не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами;

дождаться прибытия специалистов, указать место находки и сообщить время ее обнаружения.

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