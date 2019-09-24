Депутатские комнаты на железнодорожных вокзалах сделают залами ожиданий для военных

Депутатские комнаты на Центральных железнодорожных вокзалах столицы и других городова переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов в Facebook.

«Теперь могу официально подтвердить: депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих. Сегодня там идут последние подготовительные работы. Для нас это очень важный вопрос. Мы существенно и кардинально меняем концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников. Вчера прочитал: на добрые дела мы дали себе две недели, но, думаю, успеем быстрее», – сообщил Кравцов.

Он также рассказал, что зал обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания: диванами, телевизором, стиральной машиной, WI FI и камерами хранения, сделают библиотеку. Со следующей недели пункт уже будет работать.

«На очереди – депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре. За несколько недель там тоже будут готовы принимать украинских военных», – пообещал руководитель «Укрзализныци».