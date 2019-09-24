Донетчина: Валютная выручка от экспорта товаров в США и Европу сократилась

Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области в январе–июле 2019 года по сравнению с январем–июлем 2018 года сократились на 6,8% и составили $2 663,7 млн*. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по данным статистики, за этот период предприятия региона вывозили продукцию в 112 стран мира.

На первом месте по-прежнему Италия, куда в январе-июле 2019 года экспортировано товаров на $675,2 млн, что на 10,4% меньше, чем в январе-июле предыдущего года, и составило 25,3% от общего объема.

Второе место занимает Российская Федерация, поставки в эту страну в январе-июле 2019 года по сравнению с январем-июлем 2018 года сократились на 10,1% и составили $350,5 млн, или 13,2% общего объема.

В то же время, на 35,2% уменьшилась в январе-июле 2019 года по сравнению с январем-июлем предыдущего года валютная выручка от экспорта товаров в США и составила $178,5 млн, или 6,7% (третье место).

Экспорт товаров на европейский рынок, составив $1 368,5 млн, или 51,4% общего объема, уменьшился по сравнению с январем–июлем 2018 года на 5,4%.

Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии в январе-июле 2019 года составили $461,4 млн (17,3% общего объема), что по сравнению с январем-июлем 2018 года больше на 7,7%.

Выручка от экспорта товаров на африканский континент в январе-июле 2019 года по сравнению с январем-июлем предыдущего года уменьшилась на 6%, составив $128,9 млн, или 4,8% общего объема.

По информации ведомства, валютные поступления от экспортных поставок черных металлов в январе-июле 2019 года по сравнению с январем-июлем 2018 года уменьшились на 7,2% и составили $2 186,9 млн, или 82,1% экспорта всех товаров.

Сократился в январе-июле 2019 года по сравнению с январем-июлем предыдущего года также и экспорт:

готовых пищевых продуктов – на 5,8%;

изделий из черных металлов – на 22,7%;

продукции химической промышленности – в 2,1 раза.

Вместе с тем, экспортные поставки продукции машиностроения увеличились по сравнению с январем–июлем 2018 года на 26,4%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.