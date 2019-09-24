Наев озвучил данные о разминировании Донбасса с начала войны

С начала вооруженного конфликта на Донбассе группами разминирования в районе проведения АТО/ООС очищено почти 4 074 га территории. Об этом сообщил экс-командующий операцией Объединенных сил, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев, передает «Голос Украины».

«С начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины группами разминирования в районе проведения АТО/ООС очищено почти 4 074 га территории, 1 357 км путей, обнаружены и обезврежены 254 790 единиц взрывоопасных предметов», – сообщил он.

Кроме этого, по словам Наева, разминирование еще 378 га проведено силами международных неправительственных организаций: HALO Trust, Датская группа по разминированию, Швейцарский фонд противоминной деятельности. «Указанная работа проводится непрерывно», – отметил Наев.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях, по обе стороны линии разграничения, на около 16 тыс. кв. км имеются участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

Читайте также: