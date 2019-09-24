Украина закупает уголь в России, хотя отечественный – дешевле (Видео)

К началу отопительного сезона в этом году на ТЭС не хватает угля. Ведь теплостанции вынуждены «подстраховать» еще и атомную генерацию – на АЭС ремонтируют 5 из 15-ти атомных блоков. Их запустить планируют не раньше января. Поэтому ТЭС пришлось сжигать больше угля, чем планировали. Но в шахтах уголь есть, а на складах – его нет, передает телеканал «Украина».

На складах энергетиков угля мало – около 700 тыс. тонн. А в год нужно – 26 млн тонн. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что ТЭС вынуждены были сжигать уголь и за атомную генерацию, ту самую, которая поставляет 70% электроэнергии в стране.

Почему в Украине, 7-й в мире по запасам залежей, не хватает угля? Ответ – большинство шахт осталась на неподконтрольном Донбассе. «Более 60 шахт, которые добывали уголь марки "антрацит", оказались на неконтролируемой территории. И поэтому с 2014-15 годов Украина начала в столь значительных масштабах закупать уголь», – поясняет эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Покупали тогда, чтобы страна не замерзла. «На государственных шахтах продолжался тренд снижения добычи – они и дальше находятся в плачевном состоянии. А частные шахты смогли нарастить добычу угля где-то примерно на 1,5 млн тонн», – дополнил Корольчук

Возить уголь с неподконтрольных территорий – запрещено законом. И за этим пристально следят СБУ и военные. Поэтому Украина пошла цивилизованным путем – покупала по контрактам. По цене, которую определяли в Международном угольном хабе – в городе Роттердам (Нидерланды) по единой для всего мира формуле «стоимость плюс доставка». И до 2016 года это была самая низкая цена из возможных. Сегодня она бы составила 1700 грн за тонну. Впрочем, сейчас формула «Роттердам+» не действует, а страна платит больше.

«И Колумбии завозится уголь за 1 945 грн за тонну, уголь из России –в пределах 2 050 – 2 070 грн / т, из Южно-Африканской Республики – тоже больше 2 000 грн», – говорит глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

А украинским шахтерам предлагают даже меньше. «Заработали так называемые прайс-кепи на стоимость электрической энергии. Это означает, что угледобывающие компании могут продавать свою продукцию на ТЭС не дороже 1700 грн за тонну», – акцентирует эксперт по вопросам энергетики Александр Трохимец.

Эксперты единодушны: платить угольщикам еще меньше – значит, убить отрасль. Государственным компаниям, по крайней мере, обещают возместить убытки за счет субвенций из бюджета. «Фактически страдают частные угледобывающие компании. Потому что украинский уголь продается дешевле, чем покупается за границей», – подчеркивает экономический эксперт Борис Кушнирук.

При этом идут закупки дорогого импортного угля. Сейчас в Украине добывается 80% угля от потребностей страны, снизить максимальную цену в формате «прайс-кепи» – значит, обречь страну на холода, потому что угля дешевле, чем 1 900 грн за тонну, пока нет.