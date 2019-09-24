«Полина»: На Донетчине с начала года от домашнего насилия защитили более тысячи человек

На Донетчине с начала этого года полицейские мобильные группы «Полина» защитили от домашнего насилия более тысячи человек. В отношении обидчиков вынесено почти 90 срочных запретительных предписаний. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, по данным полиции, мобильные группы по реагированию на домашнее насилие «Полина» работают в Мариуполе и Славянском районе. В состав групп входят работники различных подразделений полиции: участковые офицеры, ювенальная превенция и непосредственно следователи – обязательно и женщины, и мужчины.

Для обеспечения помощи пострадавшим к проекту привлекают и других партнеров, в частности, медиков.

Уточняется, что с начала года в «Полину» поступило 526 заявлений о совершении насилия в семье. В общем полицейские выезжали на помощь 1 тыс. 66 раз. В половине случаев семейные конфликты были урегулированы на месте после приезда полиции.

К административной ответственности привлекли 364 агрессора. А пострадавшие от домашнего насилия получили юридическую и психологическую помощь.

«С 11 сентября 2018 года работники полиции имеют право выносить срочное запрещающее предписание обидчикам. Его применяют в случаях непосредственной угрозы жизни или здоровью потерпевших. Тем самым полицейский отдает приоритет безопасности пострадавшего лица», – сказано в сообщении.

Срочное запрещающее предписание может содержать:

обязательства покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица;

запрет на вход и пребывание в месте жительства (нахождения) пострадавшего лица;

запрет любым способом контактировать с пострадавшим человеком.

По данным правоохранителей, с начала 2019 участковые офицеры вынесли 89 таких предписаний. В результате, жертвы домашнего насилия получили более эффективную защиту.

В полиции напомнили, что согласно ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) влекут за собой наказание от штрафа до админареста сроком до 15 суток.

Полиция Донетчины призывает не замалчивать факты домашнего насилия – унижение, избиение, ограничение прав, психологическое давление со стороны обидчика и тому подобное. Это поможет остановить насилие и предупредить страшные последствия.