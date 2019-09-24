Трамп поручил опубликовать стенограмму телефонного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп поручил завтра, 25 сентября, обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп написал в Tвиттер, сообщает «Украинская правда» .

« Я сейчас нахожусь в Организации Объединенных Наций, представляю нашу страну, но позволил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и нередактируемую стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Вот увидите, вполне адекватный звонок. Никакого давления, и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никакой quid pro quo ...», – говорится в сообщении.

Напомним, что один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джо Байден прокомментировал информацию о возможном давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.