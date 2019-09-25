«Сначала решила – нет»: Переселенка из Луганска создала коллаж о родном городе (Фото)

Переселенка из Луганска Анастасия Лелюк, которая сейчас живет в Киеве, во время очередного посещения своего родного города собрала материал для комикса «Луганск, который ты?», пишет онлайн-журнал «Свои».

Анастасия сейчас работает художницей-постановщицей в кино. Работа по раскадровке сродни созданию комикса.

Художнице было непросто начать работать с близкой для нее темой. «Чтобы ограничить себя от страданий и чего-то неприятного, я отстранилась от темы Луганска, пыталась просто жить своей киевской жизнью и не погружаться в воспоминания. Но в этом году мне предложили: Настя, ты из Луганска, давай ты что-то сделаешь. Сначала решила – нет, обойдусь без темы Луганска. Но потом подумала – почему я буду постоянно прятаться от этого? Стоит работать над тем, что надо переосмыслить. Поэтому для меня это больше, чем просто рефлексия, а также работа над собой», – поясняет Лелюк.

В Луганск Анастасия поехала в начале августа. «Каждый год я езжу в Луганск, потому что у меня там осталась бабушка, и она не собирается уезжать. Поставила себе цель, раз в год приезжаю туда, и провожу время с ней, чтобы не терять связь с семьей», – объясняет девушка.

В комиксе «Луганск, который ты?» она стремилась показать обыденность, чем обычно живет город. «Я пыталась отойти от своих эмоций, потому что ежегодно происходящее в Луганске, давит на меня все больше. Идет год, еще один, уже 5 лет прошло, и ничего не улучшается. Я вижу, как там сейчас, помню, как было, и не могу не сравнивать – стало хуже. Многие уехали, но там все равно живут люди», – говорит художница.

По словам Анастасии, сейчас в городе царит «неблагоприятная атмосфера безнадежности». «В Луганске очень пропагандируется получение российского гражданства. У многих людей по несколько паспортов. Понимаю, что потом там может не остаться людей с паспортом Украины», – отмечает Лелюк.

Комикс «Луганск, который ты?» – книжечка в мягком переплете формата А5. Также там будут коллажи из снимков Анастасия, которая она сделала в городе. Вскоре Лелюк выложит эту работу в онлайн.

Пока же девушка продемонстрировала несколько своих набросков.

Читайте также: