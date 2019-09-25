Линия разграничения: Чем отличается блокпост от КПВВ

Линия разграничения: Чем отличается блокпост от КПВВ

ДН

25.09.19 09:03dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сейчас в Украине действует «Временный порядок контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей», утвержденный приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра СБУ от 14.04.2017 № 222-ог с последними изменениями от 15.12.2017 № 1000-ог.

Данный документ содержит пояснения по отличию блокпостов от контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), действующих именно на линии разграничения.

Непосредственно в зоне действия КПВВ на Донбассе есть два вида блокпостов.

Первые – блокпосты «первого рубежа» или, по-народному, – «нулевые» блокпосты, которые расположены между контрольно-пропускными пунктами «Л-ДНР» и украинскими КПВВ. «Нулевые» БП осуществляют контроль во время следования с неподконтрольной Украине территории:

  • пропуск транспортного средства на территорию блокпоста;
  • проверка документов и осмотр транспортного средства и груза (товара);
  • после принятия положительного решения по пропуску лиц, транспортного средства и груза (товара) выписывается контрольный талон на транспортное средство. Далее транспортное средство направляется через дорожный коридор в КПВВ.

Во время следования на неподконтрольную Украине территорию на «нулевых» БП осуществляется:

  • сверка данных в контрольном талоне с фактическими данными о проезжающих лицах и транспортных средствах;
  • отбирается контрольный талон и осуществляется пропуск к временно неконтролируемой территории.

Дополнительно на «нулевом» БП проводится:

  • контроль за движением запрещенных предметов и веществ;
  • выявление и задержания лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений или скрывающихся от органов досудебного расследования, следственного судьи, суда или уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, и похищенных транспортных средств;
  • недопущение выхода запрещенных грузов (товаров) с неподконтрольной территории;
  • недопущение «выхода террористов и их пособников из района проведения АТО и проникновения в такой район»;
  • предупреждение террористического акта и других противоправных действий.

Вторые – блокпосты «второго рубежа». Они действуют со стороны подконтрольной Украине территории, в «приграничной» зоне до территории украинских КПВВ.

Данные БП во время следования к КПВВ на неподконтрольную территорию осуществляют:

  • выдачу контрольного талона и пропуск транспортного средства на территорию КПВВ;
  • осмотр транспортного средства и груза;
  • проверку документов;
  • внесение данных о лицах и транспортных средствах в электронный реестр;
  • в контрольном талоне специальные отметки представителей ГНСУ, ГФСУ и СБУ;
  • временное ограничение (запрет) движения транспорта и людей, нарушивших порядок перемещения на временно неконтролируемую территорию и передача их соответствующим компетентным органам.

«Вторые» при следовании транспорта и граждан через КПВВ с неподконтрольной территории:

  • сверяют данные в контрольном талоне с фактическими данными о лицах и транспортном средстве;
  • пропускают транспортное средство на территорию КПВВ;
  • проверяют документы;
  • осматривают транспортные средства и груза;

Пассажиры и обслуживающий персонал транспортных средств, въехавших на территорию БП, имеют право:

  • присутствовать при осмотре транспортных средств, грузов (товаров) и багажа, которые им принадлежат, а также отбора образцов проб веществ и материалов, принадлежащих им для экспресс-анализа соответствующими компетентными органами;
  • получать от уполномоченных должностных лиц ГНСУ и других контролирующих органов и служб устные разъяснения в случае временного отказа им во въезде в район проведения АТО/ООС и выезде из него.

В п. 2.10 указано, что «блокпосты работают круглосуточно». Т.е. при чрезвычайных ситуациях, когда между КПВВ и БП скопились люди – их пропустят вне зависимости от времени работа КПВВ.

Что касается КПВВ, в Порядке сразу делается акцент – «КПВВ не предназначены для пересечения государственной границы Украины».

Здесь также говорится, что КПВВ:

  • функционируют без выходных, круглосуточно;
  • контрольно-проверочные мероприятия осуществляются:

– в летний период с 6:00 до 20:00;

– в зимний – с 8:00 до 17:00;

– в осенний и весенний периоды - с 7:00 до 18 30.

В отличие от блокпостов сотрудники КПВВ имеют право:

  • проверять право на разрешение лицу пересекать линию соприкосновения (в т.ч. выявлять и задерживать подозреваемых, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, недопускать выход террористов из района проведения АТО/ООС и пр.);
  • проверять наличие разрешения и изымать груз (товары) и другое имущество;
  • осуществлять пропуск лиц в район проведения АТО или на временно неконтролируемую территорию, в случае смерти близких родственников, членов семьи или болезни близких лиц, что подтверждается соответствующими документами (телеграмма, заверенная учреждениями здравоохранения, о смерти или болезни близких лиц; документ, подтверждающий место захоронения близких лиц).

Именно сотрудники КПВВ принимают окончательное решение о разрешении пересечения линии разграничения, они кроме того, что проверят документы, они вносят сведения о пересечении в единую электронную базу.

При этом в зоне проведения Операции объединенных сил (фактически, на всей территории Донецкой и Луганской областей) могут и действуют дополнительные блокпосты. В связи с отдаленностью от линии разграничения, они, понятное дело, не могут принимать решения о выезде / въезде на неподконтрольную территорию. Но они обладают всеми иными правами блокпоста – проверка документов и грузов, внесение данных в особую электронную базу, противодействие терроризму и пр.

При возникновении проблем по пересечению линии разграничения всегда можно обратиться на «горячие линии» спецслужб, осуществляющих действия в данной зоне (см. Пересекая линию разграничения: «Горячие линии» силовиков и правозащитников).

Напомним, сейчас на линии разграничения действует 5 КПВВ: 4 – в Донецкой области, 1 – в Луганской:

  • КПВВ «Майорское» – транспортный коридор «Горловка – Бахмут (бывший Артемовск)», автомобильный проезд, пеший переход;
  • КПВВ «Марьинка» – транспортный коридор «Донецк – Курахово», автомобильный проезд, пеший переход;
  • КПВВ «Новотроицкое» – транспортный коридор «Донецк – Мариуполь» (через Волноваху), автомобильный проезд, пеший переход;
  • КПВВ «Гнутово» – транспортный коридор «Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь», автомобильный проезд, пеший переход;
  • КПВВ «Станица Луганская» – транспортный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар», исключительно пеший переход.

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