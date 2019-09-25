Линия разграничения: Чем отличается блокпост от КПВВ

Сейчас в Украине действует «Временный порядок контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей», утвержденный приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра СБУ от 14.04.2017 № 222-ог с последними изменениями от 15.12.2017 № 1000-ог.
Данный документ содержит пояснения по отличию блокпостов от контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), действующих именно на линии разграничения.
Непосредственно в зоне действия КПВВ на Донбассе есть два вида блокпостов.
Первые – блокпосты «первого рубежа» или, по-народному, – «нулевые» блокпосты, которые расположены между контрольно-пропускными пунктами «Л-ДНР» и украинскими КПВВ. «Нулевые» БП осуществляют контроль во время следования с неподконтрольной Украине территории:
- пропуск транспортного средства на территорию блокпоста;
- проверка документов и осмотр транспортного средства и груза (товара);
- после принятия положительного решения по пропуску лиц, транспортного средства и груза (товара) выписывается контрольный талон на транспортное средство. Далее транспортное средство направляется через дорожный коридор в КПВВ.
Во время следования на неподконтрольную Украине территорию на «нулевых» БП осуществляется:
- сверка данных в контрольном талоне с фактическими данными о проезжающих лицах и транспортных средствах;
- отбирается контрольный талон и осуществляется пропуск к временно неконтролируемой территории.
Дополнительно на «нулевом» БП проводится:
- контроль за движением запрещенных предметов и веществ;
- выявление и задержания лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений или скрывающихся от органов досудебного расследования, следственного судьи, суда или уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, и похищенных транспортных средств;
- недопущение выхода запрещенных грузов (товаров) с неподконтрольной территории;
- недопущение «выхода террористов и их пособников из района проведения АТО и проникновения в такой район»;
- предупреждение террористического акта и других противоправных действий.
Вторые – блокпосты «второго рубежа». Они действуют со стороны подконтрольной Украине территории, в «приграничной» зоне до территории украинских КПВВ.
Данные БП во время следования к КПВВ на неподконтрольную территорию осуществляют:
- выдачу контрольного талона и пропуск транспортного средства на территорию КПВВ;
- осмотр транспортного средства и груза;
- проверку документов;
- внесение данных о лицах и транспортных средствах в электронный реестр;
- в контрольном талоне специальные отметки представителей ГНСУ, ГФСУ и СБУ;
- временное ограничение (запрет) движения транспорта и людей, нарушивших порядок перемещения на временно неконтролируемую территорию и передача их соответствующим компетентным органам.
«Вторые» при следовании транспорта и граждан через КПВВ с неподконтрольной территории:
- сверяют данные в контрольном талоне с фактическими данными о лицах и транспортном средстве;
- пропускают транспортное средство на территорию КПВВ;
- проверяют документы;
- осматривают транспортные средства и груза;
Пассажиры и обслуживающий персонал транспортных средств, въехавших на территорию БП, имеют право:
- присутствовать при осмотре транспортных средств, грузов (товаров) и багажа, которые им принадлежат, а также отбора образцов проб веществ и материалов, принадлежащих им для экспресс-анализа соответствующими компетентными органами;
- получать от уполномоченных должностных лиц ГНСУ и других контролирующих органов и служб устные разъяснения в случае временного отказа им во въезде в район проведения АТО/ООС и выезде из него.
В п. 2.10 указано, что «блокпосты работают круглосуточно». Т.е. при чрезвычайных ситуациях, когда между КПВВ и БП скопились люди – их пропустят вне зависимости от времени работа КПВВ.
Что касается КПВВ, в Порядке сразу делается акцент – «КПВВ не предназначены для пересечения государственной границы Украины».
Здесь также говорится, что КПВВ:
- функционируют без выходных, круглосуточно;
- контрольно-проверочные мероприятия осуществляются:
– в летний период с 6:00 до 20:00;
– в зимний – с 8:00 до 17:00;
– в осенний и весенний периоды - с 7:00 до 18 30.
В отличие от блокпостов сотрудники КПВВ имеют право:
- проверять право на разрешение лицу пересекать линию соприкосновения (в т.ч. выявлять и задерживать подозреваемых, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, недопускать выход террористов из района проведения АТО/ООС и пр.);
- проверять наличие разрешения и изымать груз (товары) и другое имущество;
- осуществлять пропуск лиц в район проведения АТО или на временно неконтролируемую территорию, в случае смерти близких родственников, членов семьи или болезни близких лиц, что подтверждается соответствующими документами (телеграмма, заверенная учреждениями здравоохранения, о смерти или болезни близких лиц; документ, подтверждающий место захоронения близких лиц).
Именно сотрудники КПВВ принимают окончательное решение о разрешении пересечения линии разграничения, они кроме того, что проверят документы, они вносят сведения о пересечении в единую электронную базу.
При этом в зоне проведения Операции объединенных сил (фактически, на всей территории Донецкой и Луганской областей) могут и действуют дополнительные блокпосты. В связи с отдаленностью от линии разграничения, они, понятное дело, не могут принимать решения о выезде / въезде на неподконтрольную территорию. Но они обладают всеми иными правами блокпоста – проверка документов и грузов, внесение данных в особую электронную базу, противодействие терроризму и пр.
При возникновении проблем по пересечению линии разграничения всегда можно обратиться на «горячие линии» спецслужб, осуществляющих действия в данной зоне (см. Пересекая линию разграничения: «Горячие линии» силовиков и правозащитников).
Напомним, сейчас на линии разграничения действует 5 КПВВ: 4 – в Донецкой области, 1 – в Луганской:
- КПВВ «Майорское» – транспортный коридор «Горловка – Бахмут (бывший Артемовск)», автомобильный проезд, пеший переход;
- КПВВ «Марьинка» – транспортный коридор «Донецк – Курахово», автомобильный проезд, пеший переход;
- КПВВ «Новотроицкое» – транспортный коридор «Донецк – Мариуполь» (через Волноваху), автомобильный проезд, пеший переход;
- КПВВ «Гнутово» – транспортный коридор «Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь», автомобильный проезд, пеший переход;
- КПВВ «Станица Луганская» – транспортный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар», исключительно пеший переход.
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