Неподконтрольный Донбасс и пенсионный вопрос: Эксперты рассказали, как решить проблему

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине настоятельно рекомендует украинской власти решить вопрос с выплатой пенсий жителям временно неподконтрольной части Донбасса. Со стороны новой власти звучат заявления в стиле того, что ведется разработка соответствующего решения. Эксперты рассказали «Донецким новостям», насколько такие выплаты реальны, а также - каким образом это можно сделать.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер наполнила недавно украинским властям: «Пенсии следует выплачивать всем, кто имеет на них право, независимо от места их проживания. Это настоятельная рекомендация. И мы надеемся, что новое правительство будет считать ее одним из приоритетов».

Также глава ММ ООН подчеркнула, что за последние 5 лет из-за дискриминационной политики по месту проживания сотни тысяч пенсионеров по ту сторону линии разграничения потеряли свои пенсионные выплаты.

Представители новой власти уверяют, что разрабатывает «дорожную карту», чтобы упростить жизнь жителям неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. В частности, начать выплачивать людям пенсии и облегчить пересечение линии разграничения.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук напоминает, что сейчас люди вынуждены выезжать на подконтрольную территорию раз в два месяца, чтобы подтвердить свой статус переселенца (к которому «привязаны» пенсии и соцвыплаты). Сейчас речь идет о том, чтобы выезжать достаточно было бы раз в год. Но этого мало, уверены общественники и правозащитники.

Та же представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) минских переговорщиков о Донбассе Валерия Лутковская напоминает, что Украина, согласно своему законодательству, обязана платить пенсии всем гражданам, в том числе живущим на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Но все упирается в механизмы – как это сделать. Вот какое мнение высказали «Донецким новостям» эксперты.

Ирина Лоюк, эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО»):

– Вопрос выплаты пенсий людям, которые вынуждены жить на временно оккупированных территориях (ВОТ) – это, скорее, вопрос о том, какое государство мы строим. Ведь если стремиться к правому государству, которое входит в Европейский Союз – такого вопроса вообще не должно быть.

К сожалению, у нас с выплатами пенсий жителям временно неподконтрольной части Донбасса связано немало манипуляций. К примеру, можно услышать, что «государство Украина не должно платить пенсии предателям». Но следует помнить, что человек не виноват в преступлении, пока не доказано обратное. Более того, жизнь в оккупации – это не выбор или желание. Человек зачастую не имеет возможности сменить место проживания. Тем более, что Украина как государство не предоставляет в этом практически никакой помощи.

Что касается средств на выплату пенсия – государство обязано насчитывать и выплачивать пенсии своим гражданам. Даже если человек переехал в другую страну, пенсия платится или существуют определенные международные договоренности, регулирующие этот вопрос.

Что касается жителей ВОТ – перед ними у государства уже формируется долг. И этот долг будет выплачен пенсионерам или их наследникам – добровольно или по решению суда, в том числе ЕСПЧ.

Поэтому вопрос даже не в том, как депутаты формируют бюджет, закладывают ли они туда определенные суммы, а в том, что рано или поздно платить придется. Процедуры таких выплат существуют в других странах, которые имеют оккупированные территории, в частности, в Грузии. Средства не завозят на оккупированные территории, но обеспечивают беспрепятственные выплаты на территории не оккупированной.

Мария Красненко, юрист, правозащитник, член ОО «Донбасс СОС»:

– Говоря о выплате пенсий жителям ВОТ, нужно акцентировать внимание на необходимости системного решения проблем пенсионного обеспечения, в частности и для ВПЛ.

Существующей практикой является получение выплат в порядке регистрации как переселенца, потому крайне важно разграничить выплаты без справки ВПЛ и внедрение отдельного механизма для получения пенсия жителями ВОТ. Это не требует существенных финансовых затрат и длительного периода имплементации, поскольку речь идет о:

подготовке и принятии самого порядка выплат (и лучше не называть его «порядком для оккупированной территории») - универсального, применяемого в случае невозможности исполнений органом власти своих полномочий (не важно по какой причине – война, пожар, стихийное бедствие);

обозначении или создании соответствующих органов на местах – с их штатным и материально-техническим обеспечением (возможно, возложение этих функций на «выведенные» пенсионные фонды);

учет лиц, которые желают получать пенсию по обозначенному порядку, а также учет тех, кто желает, но не имеет возможности выехать на подконтрольную территорию.

И крайне важным является обозначение того, что речь идет о реализации механизма на подконтрольной территории, а не доставки средств на ВОТ.

Мария Золкина, аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива»:

– Вопросы восстановление пенсионных и других соцвыплат жителям так называемых "республик" неоднократно поднималась новой властью. Об этом говорили не только президент, но и глава МИД. Так что вопрос пенсий и прочих соцвыплат рассматривается не просто как механизм социальной политики в отношении своих граждан с оккупированной территорий, а как шаг в рамках политики урегулирования конфликта.

Этот вопрос важен и для Минского процесса и в более широком смысле - для договоренностей в рамках Нормандского формата.

Протянуть руку своим гражданам с оккупированной территории, поддерживать с ними как можно более тесные связи - это залог реинтеграции (когда бы та не произошла).

Проблема в том, что механизма - как именно будет происходить смягчение условий пенсионных и соцвыплат для жителей неподконтрольного Донбасса - до сих пор не выработан.

Про полноценное и безусловное возобновление выплат, насколько я понимаю, речь сейчас не идет. Об этом свидетельствует и отсутствие соответствующей работы в органах исполнительной власти, и отсутствие запланированных средств в проекте госбюджета-2020.

С другой стороны, мы можем говорить, что в вопросе пенсий для неподконтрольной части Донбасса власть, скорее всего, будет сосредотачиваться на смягчении условий ее получения.

Для этого не нужны годы работы. Достаточно, чтобы Министерство социальной политики совместно с Пенсионным фондом Украины сменили процедуру начисление и получения пенсий и соцвыплата жителями временно неподконтрольный территорий. Правозащитные организации, эксперты по Донбассу давно настаивают, что наиболее оптимальной на сегодняшний день является такая схема: если пенсионер способен пересечь линию разграничения, чтобы получать пенсию в украинском банке на подконтрольной территории - не нужно его заставлять обязательно для этого получать справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

То есть, лучший инструмент – отвязать справку ВПЛ от права на получение пенсии. Если человек может пересекать линию разграничения, хоть и постоянно проживает на территории т.н. "республик", то пусть приезжает и здесь получает со своего счета свою пенсию.

Пенсионеры, которые не являются на самом деле ВПЛ, получают от государства даже больше, чем могли бы при введении предложенной схемы. Ведь кроме пенсий, они получают еще и помощь на аренду жилья и малую финансовую помощь которую государство предлагает ВПЛ.

Между тем, настоящим переселенцам, которые полноценно живут в новых для себя громадах, привязка пенсии к справке ВПЛ создает ненужные и неоправданные проблемы с верификацией.

На мой взгляд, развести два эти трека (отдельно ВПЛ - и отдельно чисто пенсионеры с неподконтрольных территорий) - это задание номер один в смягчении условий получения пенсий или соцвыплат жителями ОРДЛО.

Как показывает практика, для этого нужна кропотливая работа на уровне центральной исполнительной власти. Речь идет о ряде согласований на уровне Минсоцполитики, Кабмина в целом. Нескольких месяцев для этого достаточно - при условии, что будут внесены соответствующие изменения в госбюджет-2020. Таким образом, проблема будет решена.

Думаю, что даже в случае провала попыток договориться об урегулировании конфликта с РФ в Нормандском формате, украинская власть сосредоточиться на пенсионном вопросе как на одном из основных. И это будет достаточно эффективная работа по выполнению тех заданий, который на практике реально уменьшают негативные последствия конфликта и сближают людей, живущих по разные стороны линии разграничения».

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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