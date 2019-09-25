В «ДНР» заявили, что на вопросы в переписных листах можно ответить на стационарных участках

Жители неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, которые не хотят принимать переписчика в ходе переписи населения в «ДНР», могут ответить на вопросы переписи на стационарных участках. Об этом сообщает пресс-служба «минэкономразвития ДНР».

Как утверждают в пресс-службе, люди, которые «планируют принять участие в республиканской переписи населения, однако по каким-либо причинам не желают принимать переписчика у себя дома или не располагают такой возможностью», могут ответить на вопросы в переписных листах «непосредственно в помещении стационарного участка».

Такие участки определены в Ясиноватой, Шахтерске, Харцызске и других городах. В каждом городе – различное количество. К примеру, в Дебальцево их 14, в Енакиево – 28. Донецк разделен на районы. Для примера: в Буденновском районе – 28 подобных участков.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» стартовало обучение людей, которые будут опрашивать жителей неподконтрольной украинским властям части Донетчины и заполнять анкеты для переписи населения.

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