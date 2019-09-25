Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу и шведские инвестиции в экономику Украины, сообщает пресс-служба президента Украины.

Также сообщается, что Владимир Зеленский поблагодарил Стефана Левена за всестороннюю поддержку Киева, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу.

«Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат», – подчеркнул президент Украины.

Глава государства также отметил важность Швеции в качестве партнера для Украины, в частности в торговой сфере.

Зеленский призвал Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в том числе – в энергоэффективность, переработку мусора и тому подобное.