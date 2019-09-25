В «ЛНР» мужчину обвинили в «шпионаже» и приговорили к 12 годам тюрьмы

«Верховный суд ЛНР» приговорил жителя неподконтрольной украинским властям части Луганщины к 12 годам тюремного заключения «за совершение государственной измены в форме шпионажа». Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», мужчина, находясь на подконтрольной украинским властям территории, «был завербован сотрудниками сводной оперативной группы СБУ с дислокацией в г. Лисичанске в качестве агента для осуществления разведывательной деятельности на территории республики». «Ему присвоен псевдоним "Умань" и поставлены задачи по сбору и передаче информации военного и социально-экономического характера, а также сведений в отношении конкретных лиц, представляющих интерес для СБУ, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов ЛНР», – утверждают в «МГБ».

Там добавляют, что, кроме того, мужчина «под контролем и руководством СБУ намеренно доводил до сотрудника МГБ недостоверные сведения».

Сообщается, что мужчина был задержан, «верховный суд ЛНР» приговорил его к 12 годам тюрьмы.

Читайте также: