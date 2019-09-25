На Донетчине мужчина «консервировал» коноплю (Фото)

Стеклянные банки с каннабисом 36-летний житель Лимана (Донецкая обл.) заготавливал в течение лета и хранил в сарае. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что работники уголовного розыска лиманской полиции получили информацию, что один из местных жителей может хранить дома наркотические вещества.

«Вскоре правоохранители пришли к 36-летнему мужчине с постановлением суда и провели обыск. Предварительная информация нашла подтверждение – в сарае хранились 13 банок с обработанным каннабисом», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

Лиманским отделом полиции по данному факту проводится досудебное расследование, квалификация – ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».