Житель Горловки показал, что в пещере в поселке Зайцево (Фото)

Во временно неподконтрольной украинским властям части поселка Зайцево (Горловка, Донецкая обл.) есть большая пещера. Как она выглядит внутри, показал житель Горловки Виталий.

В конце лета он отправился в поселок со своими приятелями, компания взяла с собой фонарики, лестницу, лодку и другое снаряжение. На место добирались легковым автомобилем.

Вход в пещеру находится на высоте в несколько метров, к нему нужно подниматься по наклонной поверхности большого холма. «Что-то там не жарко, я смотрю», – прокомментировал Виталий холодный воздух из пещеры.

Спустившись вниз, горловчане осмотрели все вокруг. Сам вход небольшой, и часть пространства освещается солнечными лучами. Видно, что местами высота пещеры – примерно до 6-7 метров. Недалеко от входа – подземная река, и компания горловчан передвигалась на лодке. «Вода отличная. И глубины суперские, я скажу», – отметил житель Горловки.

По его словам, если плыть вглубь пещеры, потолок снижается. «Интересно», – поделился впечатлениями Виталий.

Также он рассказал, что слышал громкий шум: вероятно, где-то произошел обвал.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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