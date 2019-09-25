Пожар и взрывы в Донецке: Горожане публикуют фото и видео (Фото, Видео)

Сегодня, 25 сентября, жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают о сильных взрывах и клубах дыма, которые видны и слышны практически во всех районах города.

Первые сообщения о взрывах и клубах дыма начали появляться около 7 часов утра.

Высказываются две версии: обстрел и подрыв складов с боекомплектом в районе Админпоселка или Грабарей (район западного промышленного узла Донецка).