Пожар и взрывы в Донецке: Горожане публикуют фото и видео (Фото, Видео)

Пожар и взрывы в Донецке: Горожане публикуют фото и видео (Фото, Видео)

ДН

25.09.19 08:47dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Сегодня, 25 сентября, жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают о сильных взрывах и клубах дыма, которые видны и слышны практически во всех районах города.

Первые сообщения о взрывах и клубах дыма начали появляться около 7 часов утра.

Высказываются две версии: обстрел и подрыв складов с боекомплектом в районе Админпоселка или Грабарей (район западного промышленного узла Донецка).

  • Flip: «Грохот жуткий, что там происходит, кто куда стреляет?»;
  • Sean-ólta: «Там и дым стоит столбом и кольца в небе. Это походу это взрывается. Пишут, что склад»;
  • Агент ЧЕ: «Горит что-то в стороне ясиноватского блокпоста и аэропорта»..
  • Павео: «Говорят, это склад с БК взрывается в районе Грабарей. Никакого обстрела нет»
  • Старый историк: «Интересно, как орки назовут утренний перформанс в Куйбышевском районе? Плановая утилизация шахтной взрывчатки с истекшим сроком годности».

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