Король Нидерландов призвал РФ к сотрудничеству в расследовании трагедии МН17

Король Нидерландов Виллем-Александр призвал Россию в полной мере сотрудничать в расследовании дела об уничтожении самолета рейса МН17. Об этом Виллем-Александр заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает «Укринформ».

«Я хочу повторить, что согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2166, все страны, включая Россию, должны приложить все усилия, чтобы привлечь к ответственности лиц, виновных в трагедии и выяснить правду об уничтожении МН17 17 июля 2014 года. Родственники 298 погибших ожидают правосудия, и мы не остановимся, пока это не будет достигнуто», – подчеркнул монарх.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Владимира Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство и был передан России. Затем он уехал на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса. Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России.

Малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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