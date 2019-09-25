Ситуация в пунктах пропуска утром 25 сентября: Проезда ожидали 220 авто

Сегодня, 25 сентября, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 45 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10925 человек и 1170 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9400 человек и 1530 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9000 человек и 1505 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3670 человек и 790 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12035 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/15;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «6:55. Горловка – Бахмут. Пешая очередь на КП ДНР в сторону Украины за сеткой и хвост ее за туалетами тянется на 6:15»;

Виталий: «7:51. В Майорске в сторону Горловки 18 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Любовь: «7:17. "Каргилл" в Украину. Общая далеко на мосту, льгота на подъеме, третий ряд – половина льготной. Автобусов больших и маленьких почти до моста. В общем вся дорога перед постом забита».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «8:13. Еленовка. Очередь авто до 3 туалета».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.