Направлялись на учебу: В Мариуполе под авто попали двое несовершеннолетних (Фото)

Сегодня, 25 сентября, в Мариуполе (Донецкая обл.), произошло две аварии, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы. Об этом сообщают очевидцы.

В 07:55 на пересечении ул. Бахчиванджи и пр. Строителей автомобиль Chevrolet сбил двоих детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Предварительно, они направлялись в учебные заведения.

По данным станции экстренной медицинской помощи, в ДТП пострадали 15-летняя девушка и 12-летний мальчик. Первая пострадавшая, которая учится на 1 курсе индустриального техникума, получила тяжелую черепно-мозговую травму. Она в сознании, но никого не узнает, не помнит свою фамилию. У мальчика тяжелые травмы живота, ног.

Пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения города.

Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, за рулем авто находилась 38-летняя женщина. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Источник: Сайт города Мариуполя