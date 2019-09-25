А учителей где брать: В «ЛНР» вводят черчение и астрономию в школах

«Министерство образования и науки ЛНР» ввело в школьную программу астрономию и черчение. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Курс астрономии и курс черчения в «ЛНР» решили ввести на этот учебный год в общеобразовательные учебные заведения.
Сообщается, что это связано с «подъемом интереса к техническим профессиям».
В соцсетях местные жители по данной теме высказываются и положительно, и отрицательно. Одни считают, что это хорошо:
- Анатолий: «Считаю, это здорово, для тех, кто на технические специальности пойдет»;
- Елена: «Я думаю, что черчение лишним не будет».
Иные отмечают, что хорошего мало, и это – возвращение к советскому образованию:
- Татьяна: «И советские учебники надо ввести»;
- «Дебошир Хулиган»: «А чертить будут родители».
Также жители неподконтрольной Донетчины высказывают возмущение тем, что в школе, в младших классах, изучают основы православия:
- Екатерина: «Ну эти предметы хоть могут пригодиться и интересные, а вот в 3 классе учить основы православной культуры... Да еще и задают учить наизусть»;
- Евгений: «-Зато у нас вместо астрономии – закон божий»;
- Ольга: «На выбор: светская этика или основы православия»;
- Евгений: «Да. Но астрономию исключили совсем. Учебные часы-то не резиновые».
Многие пользователи соцсетей, в том числе те, кто одобряет введение двух новых предметов, отмечают сложную ситуацию с преподавательским составом. Люди считают, что преподавать черчение и астрономию просто некому, в школе не хватает учителей по многим дисциплинам:
- Юлия: «Так плюс их учить некому. Учитель математики – студентка 5-го курса, а некоторым учителям дают нагрузку совершенно не по профилю»;
- Светлана: «А учителя есть астрономию преподавать?»;
- «Дебошир Хулиган»: «Есть много других нужных школьных дисциплин, которые пригодятся в жизни, но их почему-то никто не преподает. Наверное, нет хороших учителей по этим предметам».
- Мария: «Астрономия – супер. Теперь нужно подготовить учителей»;
- Анна: «А учителей где брать».
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