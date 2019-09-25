В ОБСЕ рассказали о строительстве временного моста у КПВВ «Станица Луганская»

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжают отслеживать ситуацию на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, на участке разведения команда Миссии видела 16 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые проводили разминирование с западной стороны автодороги, ориентировочно в 400 м к северо-северо-западу от разрушенной секции моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска).

Члены патруля Миссии видели, как к востоку от разрушенной секции моста у Станицы Луганской примерно 12 работников из подконтрольных правительству районов при помощи крана, экскаватора и бульдозера работали над установкой опор для обходного пешеходного моста. Пятеро из них разгружали около 15 бетонных плит в 25 м к западу от разрушенной секции моста.

Кроме того, наблюдатели видели, как 8 работников из неподконтрольных правительству районов проводили работы по разминированию, а еще трое спиливали деревья и убирали растительность (все приблизительно в 500 м к западу от разрушенной секции моста в Станице Луганской вдоль северного берега р. Северский Донец). Между блокпостом вооруженных формирований и разрушенной секцией моста команда СММ также видела 5 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписями «СЦКК»).

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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