Сводка из зоны ООС за 24 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В ходе обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, двое военных получили ранения. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово и Новоселовки Второй – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Травневого – из минометов калибром 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из минометов калибром 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Зайцево – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем;

неподалеку Троицкого – из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате обстрела со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Травневого – из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и снайперского оружия.

В течение текущих суток в результате обстрела со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны военных Киева составило 15 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 37 единиц. Под обстрелами оказались село Спартак, поселки Александровка и шахты "Трудовская" на окраинах и в окрестностях Донецка; горловский поселок шахты им. Гагарина; Ясиноватая; Докучаевск; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное».

Также в «ДНР» уверяют, что «армия Киева сегодня утром обстреляла Донецк и его окрестности, всего было выпущено свыше 85 различных боеприпасов».

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Чернухино, Калиново и Логвиново. Огонь велся из артиллерийских орудий калибром 152 мм, противотанкового гранатомета СПГ-9 и миномета калибром 82 мм».

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