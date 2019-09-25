ОБСЕ фиксирует новые траншеи на линии разведения со стороны НВФ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые траншеи на участках разведения в районе Золотого и Петровского. Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, 21 сентября на участке разведения в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 170-метровую траншею, которая начиналась примерно от участка в 65 м к югу от южного края участка разведения (за пределами участка разведения) и заканчивалась ориентировочно в 30 м к северу от его южного края и в 130 м к западу от его восточного края (в пределах участка разведения). По оценке, эта траншея (не зафиксирована на изображениях от 12 сентября 2019 года) принадлежит незаконным вооруженным формированиям.

В тот же день за пределами участка разведения, БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал, как колесный экскаватор рыл 55-метровую траншею к югу от автодороги между Молодежным (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска) и блокпостом незаконных вооруженных формирований на южной окраине участка разведения.

БПЛА обнаружил еще 4 новые траншеи (длиной 22 м, 310 м, 40 м и 125 м, соответственно) вдоль южного края участка разведения (за его пределами).

23 сентября на участке разведения в районе Золотого члены патруля Миссии видели троих членов незаконных вооруженных формирований, которые с помощью лопат что-то копали в поле (на участке, ограниченном красно-белой лентой) к востоку и западу от автодороги Т1316, ориентировочно в 375 м к северу от блокпоста незаконных вооруженных формирований на южной окраине, а также члена вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК»).

21 сентября на участке разведения в районе Петровского (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия вновь обнаружил 1 бронетранспортер (типа БТР) примерно в 1,2 км к югу от северного края участка разведения и примерно в 1,3 м к востоку от его западного края (по оценке, принадлежавший Вооруженным силам Украины). БПЛА также обнаружил военнослужащего Вооруженных сил Украины, который нес, вероятно, личное оружие, на тропе внутри участка разведения.

На дороге между Богдановкой (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка) и Викторовкой (неподконтрольный правительству, 42 км к юго-западу от Донецка) тот же БПЛА вновь обнаружил 38 противотанковых мин (TM-62), установленных в 4 ряда, и снова зафиксировал 23 противотанковые мины (ТМ-62), установленные в 4 ряда; все – за пределами участка разведения.

22 сентября БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил новую траншею, длиной 1 600 м, проходящую с юга на север от места приблизительно в 1 км к северо-востоку от северо-восточного угла участка разведения (не зафиксирована на изображениях от 12 сентября 2019 года) и еще 2 траншеи (длиной 55 и 155 м) на расстоянии ориентировочно 500 м и 1,3 км далее на северо-восток соответственно (не было видно на изображениях от 9 августа 2019 года), а также 1 боевую бронированную машину (ББМ; типа БМП) на расстоянии ориентировочно 1,8 км к северо-востоку от того же угла; все – за пределами участка разведения. По оценке, они принадлежат незаконным вооруженным формированиям. Тот же БПЛА обнаружил бетонные дорожные заграждения, частично оборудованное сооружение укрепленного блокпоста и 4 предупреждающих знака о минной опасности примерно в 2,5 км к северу от Петровского на дороге, ведущей к Стыле (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка). В том же месте тот же БПЛА обнаружил новую 140-метровую траншею (не зафиксирована на предыдущих изображениях от 12 сентября 2019 года) к западу от дороги, ведущей к системе траншей протяженностью 1 100 м, ряд недавно расширенных огневых позиций пехоты и укрытий для техники (не зафиксировано на предыдущих изображениях от 9 августа 2019 года). Все они, по оценке, принадлежат незаконным вооруженным формированиям.

23 сентября, ведя наблюдение возле участка разведения в районе Петровского, члены патруля СММ отметили там спокойную обстановку.

В тот же день патруль Миссии проехал по автодороге Т1316, проходящей через участок разведения в районе Золотого, из неподконтрольных в подконтрольные правительству районы и обратно.