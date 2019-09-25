Причины неизвестны: В «ДНР» подтвердили крупный пожар в Донецке

Сегодня, 25 сентября, в Куйбышевском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка произошел крупный пожар. Эту информацию подтвердил местным интернет-ресурсам «глава районной администрации» Иван Адамец.

«Сегодня утром в районе произошел пожар. К сожалению, причины неизвестны, мы сейчас выезжаем на место для их установления», – сказал он.

Напомним, сегодня, 25 сентября, жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают о сильных взрывах и клубах дыма, которые видны и слышны практически во всех районах города.

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